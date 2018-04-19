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Проект реконструкции кинотеатра на Дмитровке согласован
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Проект реконструкции кинотеатра на Дмитровке согласован 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Согласован проект реконструкции кинотеатра «Волга», который расположен по адресу Дмитровское шоссе, дом 133, корпус 1. Об этом сообщается на официальном сайте Москомэкспертизы.
«Вскоре на месте старого здания появится современный многофункциональный районный центр. Таким образом, «Волга» снова станет интересна местным жителям», — поясняется в опубликованном сообщении.
В материале отмечается, что на территории центра планируется проводить ярмарки, творческие мастер-классы, а также выставки для взрослых и юных москвичей.
Напомним, что с конца прошлого века здание заброшено и не используется по назначению. (то)
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