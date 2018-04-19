В Министерстве ЖКХ области озвучили сроки, когда начнется реконструкция Большой Садовой

Министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер рассказал, когда начнется реконструкция Большой Садовой. По его словам, строить велодорожки и расширять пешеходную зону улицы начнут через пять лет.

— Те работы, которые сейчас выполняют на Большой Садовой, замена плитки и прочее — это только капитальный ремонт. А масштабная реконструкция начнется через пять лет, будет изменена ширина тротуаров и дороги, — сказал Андрей Майер.

Ширину тротуаров увеличат за счет сужения дороги. Но, по словам автора проекта Анатолия Мосина, пропускная способность улицы от этого не ухудшится, потому что количество полос останется прежним, просто они будут немного уже. На Большой Садовой появятся велопарковки, скамейки, новые фонари, здесь посадят деревья и кустарники, а рядом с кинотеатром «Ростов» планируют построить площадку для кинопоказов. Плитку на тротуаре снова собираются поменять.