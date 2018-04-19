В ОНФ попросили Росавиацию выяснить правомерность строительства возле Шереметьева

Активисты Общероссийского народного фронта по просьбе жителей микрорайона Сходня подмосковных Химок направили запрос в Росавиацию по вопросу выяснить правомерность строительства двух жилых 17-этажек недалеко от аэропорта Шереметьева , передаёт пресс-служба организации.

Авторы обращения обеспокоены тем, что строительство ведётся в полосе воздушных подходов Шереметьева, куда заходят на посадку и взлетают самолёты. По мнению инициаторов запроса, это может нарушать правила воздушной безопасности.

«В связи с этим эксперты ОНФ направили официальный запрос руководству Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации), — прокомментировал руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов . — Мы просим предоставить информацию об ограничениях по высоте объектов капитального строительства, которые установила Росавиация при утверждении приаэродромной территории в Шереметьеве. Также мы запрашиваем перечень препятствий в микрорайоне Сходня — это могут быть высотные дома, деревья, линии электропередач и т.д., которые нужно учитывать при определении максимальной взлётной массы самолётов на данном аэродроме. Просим предоставить и информацию о сроках завершения работ по зонированию приаэродромной территории, в соответствии с требованиями федерального закона».

В подтверждение своей позиции авторы запроса напомнили о трагедии, произошедшей в декабре 1997 года, когда транспортный самолёт Ан-12 ВВС России при взлёте рухнул на жилой квартал посёлка авиастроителей Иркутск-2, расположенный в полуторах километрах от аэропорта. В результате погибли 72 человека, в том числе 14 детей, а жилья лишились более 70 семей.

В ОНФ обратили внимание на статус территории возле Шереметьева, попадающей в полосу воздушного подхода западного направления. На этой территории, границы которой определяются окружностью радиусом 30 километров от контрольной точки аэродрома, уже возведены несколько 17-этажных зданий. И строительство продолжается.

При этом, как следует из пункта 58 Федеральных правил использования воздушного пространства РФ, для каждого аэродрома устанавливается приаэродромная территория. В черте зоны в радиусе 30 км с особыми условиями использования запрещено строительство и развитие городских и сельских поселений, возведение и реконструкция объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и других без согласования с руководством аэродрома.

Эксперты ОНФ выяснили, что дома, о которых говорится в обращении, находятся лишь в 8 км от контрольной точки Шереметьева, что также входит в границы приаэродромной территории, хотя застройщик в данном случае получил все необходимые разрешения от собственника международного аэропорта.

Однако вскоре в стране появятся новые правила строительства на приаэродромных землях: до 1 июля аэропорты должны подготовить новые планы таких территорий и подать их в Росавиацию.

После этого на приаэродромной территории должно быть выделено семь зон с особыми условиями использования. Жилая застройка возможна только в третьей зоне и дальше при условии отсутствия нарушений требований о высотности, установленных Росавиацией для конкретного аэродрома.

В противном случае строения подлежат сносу, а собственникам этих строений и сооружений должны быть возмещены убытки за счёт оператора аэропорта.