Модный провал дня: сбросившая 23 кг Шарлиз Терон прячет фигуру под платьем-халатом, а лицо — под слоем пудры

В одном из новых интервью Шарлиз с ужасом вспоминает, что ради роли махнувшей на себя рукой многодетной матери в «Талли» ей приходилось толстеть буквально по часам: заводить будильник на два часа утра и есть гамбургеры, молочные коктейли и сыр. Вскоре набор веса стал тяжелой работой, а сбрасывать его пришлось еще тяжелее: актриса полтора года не могла справиться с лишними 23 килограммами и впала в депрессию. Но несмотря на похудение, на премьеру «Талли» Шарлиз пришла в скрывающем ее подтянутые формы платье-халате с двумя огромными бабочками, похожем скорее на наряд для дома.

Цепочка и серьги из желтого металла не так плохи, как работа визажиста Шарлиз Терон — он не смог справиться с балансом пудры и бронзатора, и в итоге лицо красавицы-блондинки выглядит как маска. А как тебе образ Шарлиз?

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Фото:Instagram, Global Look Press / Birdie Thompson