Каждый охотник желает знать

В этом году весенняя охота в южных районах Московской области открылась 14 апреля. В северных — 21 апреля. Продлится сезон, как обычно, 10 дней.

На «весну» выходят самые заядлые охотники. Загодя готовятся к ней. Потому что для них это праздник. Посидеть на утренней или вечерней заре с подсадной уточкой. Добыть подсевшего к ней селезня. Послушать ночью в шалаше подлеты тетерева. Посмотреть на зорьке их петушиные бои. Или, задержав дыхание, под «песню» глухаря сделать всего лишь один шаг. Подойти на верный выстрел и… не стрелять. А еще не грех померзнуть в холодном тумане на просеке в ожидании «хрюканья» вальдшнепа. Это ли не праздник!

Кого добываем

Традиционно весной добываем селезня с подсадной уткой из укрытия. Не возбраняется добыча с чучелом или профилем. Норма добычи в сутки на одного охотника составляет два селезня.

Вальдшнеп на вечерней заре — также две головы, охота утром — под запретом.

Тетерева можно добыть только одного за весь охотничий сезон. Такая же норма добычи определена на токующего глухаря. Однако не стоит обольщаться — на севере Московской области глухарей нет.

На заметку

По каким-то причинам не успели купить путевку или лицензию на добычу дичи? К сожалению, в некоторых районах оплатить путевку, лицензию можно только в центральном офисе охотобщества.

Приехали в пятницу вечером, а на двери висит амбарный замок? Дверь заколочена крест-накрест, и записка: «Все ушли на охоту»? В этом случае вы имеете право охотиться без путевки, оплатить ее можно будет позже.

И еще: никто не имеет права изымать у вас охотничье оружие, даже в том случае, если вы нарушили правила охоты.

Культура поведения

У охотников есть определенная культура поведения, которую нужно соблюдать. Например, не разговаривайте громко в лесу или на водоеме, не пользуйтесь мобильными телефонами. Не надо курить и пользоваться дезодорантами и тем более туалетной водой, мусорить. Не приставайте с вопросами к охотнику, занятому делом. При встрече с другим охотником обязательно переломите ствол ружья, продемонстрируйте, что ваше оружие разряжено. И, конечно, не пытайтесь добыть птиц и зверей, на которых охота в данный момент запрещена.

ЗАПРЕЩЕНО

— Охота с собакой, ловчими птицами — именно в весенний сезон животных с собой брать нельзя.

— Стрельба влет селезня.

— Стрельба из автотранспорта.

— Использование электронных манков.

— Охота без лицензии или путевки, с просроченным разрешением на хранение и ношение охотничьего оружия.

— Передача другим лицам своего огнестрельного оружия.

— Охота на серого пролетного гуся, лысуху, камышовицу и рябчика.

— Разведение костров на торфяниках.