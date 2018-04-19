Аксаков прогнозирует скорое появление крипторубля, но «не в ближайший год»

ЯЛТА, 19 апреля. / ТАСС /. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил скорое появление крипторубля, но уточнил, что это случится не в ближайший год.

"Крипторубль — это не ближайший год, но это [появление крипторубля] довольно быстро может произойти", — сказал Аксаков, выступая на Ялтинском международном экономическом форуме.

Он также не исключил, что технология блокчейн в перспективе может потеснить традиционные системы расчетов и платежей.

Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.