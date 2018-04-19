Более 150 компаний из 16 регионов РФ вошли в программу повышения производительности труда

ПЕРМЬ , 19 апреля. / ТАСС /. Количество участников программы «Повышение производительности труда и поддержки занятости» выросло в более чем в десять раз — с 12 предприятий в 2017 году до более чем 150 в 2018 году. Это компании из 16 регионов России , сообщил ТАСС в кулуарах Пермского инженерно-промышленного форума (ПИПФ) советник министра экономического развития РФ Александр Молодцов

Он отметил, авторы проекта рассчитывают, что программа даст России прирост ВВП на 1% к 2020 году. «Предпосылки для этого есть. Предприятия-участники должны в первый год увеличить производительность на 5%, во второй год — на 15%, на третий год — на 30%. Как показывают первые результаты, те предприятия, с которыми мы работаем, идут быстрее этого графика», — добавил Молодцов.

Программа «Повышение производительности труда и поддержки занятости» рассчитана до 2025 года. Она предполагает реализацию целого проекта мер господдержки: льготные займы, гранты на научные исследования на модернизацию предприятий, образовательные программы для малого бизнеса и переподготовку специалистов.

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