Ещё
Более 150 компаний из 16 регионов РФ вошли в программу повышения производительности труда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Болгария: спасибо России, но...
Болгария: спасибо России, но...

Более 150 компаний из 16 регионов РФ вошли в программу повышения производительности труда 

ТАСС 2 часа назад
ПЕРМЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Количество участников программы «Повышение производительности труда и поддержки занятости» выросло в более чем в десять раз — с 12 предприятий в 2017 году до более чем 150 в 2018 году. Это компании из 16 регионов России, сообщил ТАСС в кулуарах Пермского инженерно-промышленного форума (ПИПФ) советник министра экономического развития РФ Александр Молодцов.
"На первом этапе в программе участвовали 12 компаний в семи пилотных регионах: Пермском крае, Татарстане, Башкортостане, Тюменской, Тульской, Нижегородской и Самарская областях. В 2018 году к программе присоединились еще девять регионов: Белгородская, Калужская, Саратовская, Свердловская области, Краснодарский и Ставропольский край, республики Мордовия и Чувашия. Количество предприятий-участников превысило 150 компаний", — сказал Молодцов и пояснил, что эксперты проекта создадут в каждой из компаний систему повышения производительности труда.
Он отметил, авторы проекта рассчитывают, что программа даст России прирост ВВП на 1% к 2020 году. «Предпосылки для этого есть. Предприятия-участники должны в первый год увеличить производительность на 5%, во второй год — на 15%, на третий год — на 30%. Как показывают первые результаты, те предприятия, с которыми мы работаем, идут быстрее этого графика», — добавил Молодцов.
Программа «Повышение производительности труда и поддержки занятости» рассчитана до 2025 года. Она предполагает реализацию целого проекта мер господдержки: льготные займы, гранты на научные исследования на модернизацию предприятий, образовательные программы для малого бизнеса и переподготовку специалистов.
О форуме
Пермский инженерно-промышленный форум проводится в четвертый раз. Инициатором форума выступило министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. Ключевыми темами этого года стали повышение производительности труда и бережливое производство, промышленная кооперация и цифровизация производств. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.
ТАСС: последние новости
Биография председателя Госсовета Кубы Мигеля Диаса-Канеля Крикалев: США и РФ могут заключить новое соглашение о доставке астронавтов к МКС Зампред Внешэкономбанка считает нецелесообразной передачу Промсвязьбанку кредитов "Русала"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300566
РФ нашла способ поквитаться с США110
Российским морякам удалось сбежать с Украины130
Болгария: спасибо России, но…255
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца210
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение