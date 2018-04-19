Более 150 компаний из 16 регионов РФ вошли в программу повышения производительности труда 

ПЕРМЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Количество участников программы «Повышение производительности труда и поддержки занятости» выросло в более чем в десять раз — с 12 предприятий в 2017 году до более чем 150 в 2018 году. Это компании из 16 регионов России, сообщил ТАСС в кулуарах Пермского инженерно-промышленного форума (ПИПФ) советник министра экономического развития РФ Александр Молодцов.
"На первом этапе в программе участвовали 12 компаний в семи пилотных регионах: Пермском крае, Татарстане, Башкортостане, Тюменской, Тульской, Нижегородской и Самарская областях. В 2018 году к программе присоединились еще девять регионов: Белгородская, Калужская, Саратовская, Свердловская области, Краснодарский и Ставропольский край, республики Мордовия и Чувашия. Количество предприятий-участников превысило 150 компаний", — сказал Молодцов и пояснил, что эксперты проекта создадут в каждой из компаний систему повышения производительности труда.
Он отметил, авторы проекта рассчитывают, что программа даст России прирост ВВП на 1% к 2020 году. «Предпосылки для этого есть. Предприятия-участники должны в первый год увеличить производительность на 5%, во второй год — на 15%, на третий год — на 30%. Как показывают первые результаты, те предприятия, с которыми мы работаем, идут быстрее этого графика», — добавил Молодцов.
Программа «Повышение производительности труда и поддержки занятости» рассчитана до 2025 года. Она предполагает реализацию целого проекта мер господдержки: льготные займы, гранты на научные исследования на модернизацию предприятий, образовательные программы для малого бизнеса и переподготовку специалистов.
О форуме
Пермский инженерно-промышленный форум проводится в четвертый раз. Инициатором форума выступило министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. Ключевыми темами этого года стали повышение производительности труда и бережливое производство, промышленная кооперация и цифровизация производств. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.