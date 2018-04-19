Организатор Российского Интернет-форума-2018: Рунет растет всегда

Российский Интернет-форум (РИФ-2018) проходит уже 22 года. По словам одного из организаторов мероприятия, директора Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко , форум стал настолько весомым, что его просто не могут игнорировать крупнейшие представители отрасли.

"Это мероприятие, которое не могут не поддержать в том или ином виде все представители отрасли, которые работают на российском поле Интернета. Представители государства не могут проигнорировать это мероприятие. Сотни организаций, так или иначе, вовлечены в работу, в поддержку РИФ: около 8000 участников и 700 спикеров за 3 дня формируют контент, которым мы гордимся", — отметил Сергей Плуготаренко.

По его словам, российский сегмент Интернета постоянно растет.

"Мы с 2010 года старались описать и по-разному измерить экономику Рунета, связанных рынков. Главное удивление — Рунет растет всегда и несмотря ни на что. Кризис для интернета — не падение, а замедление роста. Во всем мире интернет растет быстрее оффлайн-экономики: чтобы не отстать от других рынков, нужно расти опережающими темпами. Мы перешли планку в 5% от ВВП России — это то, что генерирует чистая интернет и мобильная экономика", — заключил Сергей Плуготаренко.

Организатор Российского Интернет-форума-2018\: Рунет растет всегдаСлушайте полную версию интервью:

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