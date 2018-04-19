Беременная Лобода похвалилась роскошным домом на берегу океана

В ожидании появления на свет своего второго ребенка Светлана Лобода отправилась в США . На днях в сторис ее «Инстаграма» поклонники смогли рассмотреть часть ее виллы в Лос-Анджелесе на берегу океана, вид на окрестности самого побережья, а также очертания изменившейся в результате второй беременности фигуры ее хозяйки.

Сейчас в Беверли-Хиллз стоит хорошая солнечная погода. Артистка явно не теряет времени зря, наслаждается теплыми свободными деньками и не упускает возможности поделиться настроением со своими фолловерами.