Круглогодичный спортивный центр Nike откроется в Парке Горького до конца года

Круглогодичный спортивный центр Nike откроется в Парке Горького в 2018 г., заниматься на его территории можно будет бесплатно. Об этом журналистам сообщила директор парка Марина Люльчук.

«В этом году мы открываем новый спортивный центр Nike, который будет напоминать открытую обувную коробку. Центр будет работать круглогодично, там будут душевые кабины, раздевалки, прокаты, будет беговая база, разные площадки. Все это будет бесплатно», — подчеркнула она.

М. Люльчук отметила, что запланировано создание еще одного спортивного центра — у Пушкинского моста, более известного как Андреевский.