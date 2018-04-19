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Круглогодичный спортивный центр Nike откроется в Парке Горького до конца года
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Круглогодичный спортивный центр Nike откроется в Парке Горького до конца года 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Круглогодичный спортивный центр Nike откроется в Парке Горького в 2018 г., заниматься на его территории можно будет бесплатно. Об этом журналистам сообщила директор парка Марина Люльчук.
«В этом году мы открываем новый спортивный центр Nike, который будет напоминать открытую обувную коробку. Центр будет работать круглогодично, там будут душевые кабины, раздевалки, прокаты, будет беговая база, разные площадки. Все это будет бесплатно», — подчеркнула она.
М. Люльчук отметила, что запланировано создание еще одного спортивного центра — у Пушкинского моста, более известного как Андреевский.
«В следующем году у Парка Горького появится новый спортивный центр. С учетом того, сколько у нас приходит активной молодежи, которая любит спорт, мы решили сделать, где Андреевский мост. Там есть такая территория с фундаментом, в 1970 гг. планировали там построить Ледовый дворец, но его не построили. На этом месте мы сделаем спортивный центр. На первом этаже там будут размещаться раздевалки, душевые кабины, там будет большой скейт-парк, баскетбол, сквош на свежем воздухе, чего в Москве еще нет, а также батут-центр», — заключила М. Люльчук.
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