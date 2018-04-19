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В Самаре откроют call-центр для записи на прием к врачу в поликлинике
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В Самаре откроют call-центр для записи на прием к врачу в поликлинике 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В Самаре планируют запустить пилотный медицинский проект. В городе собираются открыть call-центр для записи на прием к врачу в поликлинике. Об этом в интервью 63.ru сообщил врио первого заместителя председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
— В ближайшее время мы запустим электронную регистратуру для граждан. То есть будет единый call-центр. Человек может позвонить уже не в свою конкретную поликлинику, а просто по единому номеру, и записаться к врачу. Пока пилотный проект опробуют в Самаре. Потом мы распространим его по области. Это повысит качество обслуживания. Упростит запись к специалистам, — рассказал Виктор Кудряшов.
Мы вели онлайн-трансляцию интервью с Виктором Кудряшовым.
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