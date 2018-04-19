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В Волгограде на три дня закроют для машин бульвар 30-летия Победы
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В Волгограде на три дня закроют для машин бульвар 30-летия Победы 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Дзержинском районе Волгограда на три дня закроют нечетную сторону бульвара 30-летия Победы из-за строительства новой теплосети.
— Дорога на пересечении бульвара 30-летия Победы с улицей имени К. Симонова закроется завтра в 20:00, — поделились планами в компании «Концессии теплоснабжения». — За три дня коммунальщикам предстоит построить новую теплотрассу за торгово-развлекательным центром «Парк Хаус». Новой трубой диаметров 300 миллиметров рабочие соединят две теплотрассы.
Новая перемычка позволит ремонтировать сеть без отключения горячей воды и отопления.
— Из-за строительства теплотрассы водители до семи утра 23 апреля смогут ехать лишь по четной стороне бульвара 30-летия Победы и улице Симонова, — добавили в пресс-службе «Концессий теплоснабжения». Во время строительства в ближайших домах останется горячая вода.
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