В Волгограде на три дня закроют для машин бульвар 30-летия Победы

Дзержинском районе Волгограда на три дня закроют нечетную сторону бульвара 30-летия Победы из-за строительства новой теплосети.

— Дорога на пересечении бульвара 30-летия Победы с улицей имени К. Симонова закроется завтра в 20:00, — поделились планами в компании «Концессии теплоснабжения». — За три дня коммунальщикам предстоит построить новую теплотрассу за торгово-развлекательным центром «Парк Хаус». Новой трубой диаметров 300 миллиметров рабочие соединят две теплотрассы.

Новая перемычка позволит ремонтировать сеть без отключения горячей воды и отопления.

— Из-за строительства теплотрассы водители до семи утра 23 апреля смогут ехать лишь по четной стороне бульвара 30-летия Победы и улице Симонова, — добавили в пресс-службе «Концессий теплоснабжения». Во время строительства в ближайших домах останется горячая вода.