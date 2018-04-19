В Волгограде с 20 апреля частично перекроют бульвар 30-летия Победы

Автомобилисты не смогут ездить по нечетной стороне дороги бульвара 30-летия Победы в районе пересечения с улицей имени Симонова в Дзержинском районе Волгограда с 20:00 20 апреля до 07:00 23 апреля.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях теплоснабжения», объехать можно будет по улице. Симонова и четной стороне дороги бульвара 30-летия Победы. Частичное ограничение движения будет связано со строительством тепловой сети от котельной «Кача» до котельной ООО «ТГК». Работы будут вестись за ТРК. Трубопровод длиной 100 метров и диаметром 300 миллиметров соединит между собой две теплотрассы, идущие от котельных. «Перемычка повысит надежность оказания потребителям коммунальных услуг. В случае же возможных нештатных ситуаций позволит проводить ремонты на сетях без ограничения подачи тепла и горячей воды жителям», — подчеркнули в концессиях. Кроме того, благодаря перераспределению нагрузок котельных новый трубопровод обеспечит экономию электроэнергии при работе котлового и насосного оборудования.

Отметим, что на время проведения работ по строительству новой тепловой сети горячую воду жителям района не будут отключать.