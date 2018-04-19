Ещё
Под Севастополем нашли подводный схрон времен войны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Болгария: спасибо России, но...
Болгария: спасибо России, но...

Под Севастополем нашли подводный схрон времен войны 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Специалисты-взрывотехники и водолазы-саперы ОМОН «Беркут» обследовали в прибрежной зоне Севастополя арсенал времен Великой Отечественной войны. Об этом в четверг, 19 апреля, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Росгвардии.
Подозрительную находку обнаружил житель Севастополя, увлеченный дайвингом. Во время очередного погружения в районе бухты «Гильзовая» на мысе Фиолент мужчина увидел под водой множество предметов, похожих на старые боеприпасы.
Водолазы-саперы насчитали на глубине более 3,5 метра более десяти 150-миллиметровых артиллерийских снарядов немецкого производства. Боеприпасы были со следами сильной коррозии и могли представлять опасность. Принято решение об их утилизации.
В мае прошлого года сообщалось, что строители Крымского моста помогли поднять со дна Керченского пролива одномоторный американский истребитель времен Великой Отечественной войны Р-40, известный под названием «Киттихок». Самолет был обнаружен за периметром стройки в шести километрах от берега Тамани. Специалистами с глубины девяти метров был поднят фюзеляж с крыльями и хвостовой частью весом более 3,5 тонны. Уцелела маркировка на двигателе, по которой можно будет в дальнейшем идентифицировать летчика.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300568
РФ нашла способ поквитаться с США115
Российским морякам удалось сбежать с Украины132
Болгария: спасибо России, но…262
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца210
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение