Новые автовладельцы поспособствуют ремонту дорог в Пензенской области

Пензенской области с каждым годом на дорогах появляется все больше автомобилей, а это значит, что региональный бюджет пополнится дополнительными выплатами налогов от водителей-новичков. Собранные средства пойдут на ремонт старых и строительство новых магистралей.

24 апреля депутаты Законодательного Собрания Пензенской области на очередной сессии намерены внести изменения в бюджет. В пояснительной записке к законопроекту, доходная часть за счет транспортного налога вырастет на 2018−2020 годы на 162 500 000 руб. ежегодно. Настолько же увеличится и финансирование дорожного фонда.

Собранные с налогов средства направят на строительство и ремонт по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги», на строительство искусственных сооружений на дорогах, на ремонт подъездов ко дворам, на ремонт проездных путей до сел, а также на содержание трасс общего пользования.