Оператора службы 911 осудили за пропуск звонков в США

44‐летнюю жительницу Техаса Крешанду Уильямс суд приговорил к 10 дням тюрьмы и к испытательному сроку в 18 месяцев. За время работы в службе спасения 911 осужденная не принимала звонки от людей, которые попали в трудную ситуацию. Об этом сообщила «Экспресс‐газета» со ссылкой на Fox News

Во время судебного разбирательства сторона защиты объяснила действия подсудимой «тяжелым периодом в жизни».

В декабре прошлого года пятилетний американец Тайлон Питтман рассказал сотрудникам службы спасения о намерении Гринча похитить Рождество.