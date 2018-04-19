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Оператора службы 911 осудили за пропуск звонков в США
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Оператора службы 911 осудили за пропуск звонков в США 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
44‐летнюю жительницу Техаса Крешанду Уильямс суд приговорил к 10 дням тюрьмы и к испытательному сроку в 18 месяцев. За время работы в службе спасения 911 осужденная не принимала звонки от людей, которые попали в трудную ситуацию. Об этом сообщила «Экспресс‐газета» со ссылкой на Fox News.
Во время судебного разбирательства сторона защиты объяснила действия подсудимой «тяжелым периодом в жизни».
В декабре прошлого года пятилетний американец Тайлон Питтман рассказал сотрудникам службы спасения о намерении Гринча похитить Рождество.
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