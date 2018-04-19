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Жители Куркина в марте обратились на портал «Наш город» 362 раза
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Жители Куркина в марте обратились на портал «Наш город» 362 раза 

Управа района Куркино 2 часа назад
Фото: Управа района Куркино
В прошлом месяце пользователь портала «Наш город» из района Куркино воспользовались популярным сайтом 362 раза, написав в различные рубрики.
Чаще всего пользователи просили решить проблемы во дворах. В раздел «Дворовые территории» поступило 227 сообщений, в которых жители просили убрать снег, ликвидировать гололед, починить малые архитектурные формы.
На втором месте оказался раздел «Дороги» с 97 обращениями, в которых жители просили наладить систему навигации, работу светофоров, вернуть в нормативное положение дорожные знаки.
По теме «Многоквартирные дома» в минувшем месяце было зафиксировано 19 замечаний.
Добавим, что все выявленные проблемы были решены властями района и сотрудниками ответственных организаций. (ск)
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