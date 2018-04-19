Жители Куркина в марте обратились на портал «Наш город» 362 раза

В прошлом месяце пользователь портала «Наш город» из района Куркино воспользовались популярным сайтом 362 раза, написав в различные рубрики.

Чаще всего пользователи просили решить проблемы во дворах. В раздел «Дворовые территории» поступило 227 сообщений, в которых жители просили убрать снег, ликвидировать гололед, починить малые архитектурные формы.

На втором месте оказался раздел «Дороги» с 97 обращениями, в которых жители просили наладить систему навигации, работу светофоров, вернуть в нормативное положение дорожные знаки.

По теме «Многоквартирные дома» в минувшем месяце было зафиксировано 19 замечаний.

Добавим, что все выявленные проблемы были решены властями района и сотрудниками ответственных организаций. (ск)