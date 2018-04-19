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В Москве откроется первый легальный бордель
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В Москве откроется первый легальный бордель 

Мослента 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Москве откроется первый в России досуговый центр для взрослых, в рамках которого будет работать легальный бордель LumiDolls. Об этом сообщает Incrussia со ссылкой на представителей проекта.
Клиентам отеля с почасовой оплатой предлагают арендовать секс-кукол с подогревом и искусственным интеллектом.
«Создание полноценного досугового adult-центра на территории России — не только легальный и безопасный способ разнообразить свою сексуальную жизнь, но и шаг в сторону устранения на территории России одной из древнейших проблем цивилизации — насильной эксплуатации женщин», — рассказал основатель Dolls Hotel Дмитрий Александров.
Стоимость аренды куклы и номера в центре обойдется в пять тысяч рублей. Александров заверил, что после каждого клиента все куклы проходят тщательную медицинскую дезинфекцию.
Центр откроется в районе «Москва-Сити» в конце апреля.
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