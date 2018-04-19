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20 апреля в Челябинской области стартует фестиваль чтения «Библионочь
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20 апреля в Челябинской области стартует фестиваль чтения «Библионочь 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Всероссийская акция «Библионочь» стартует завтра, 20 апреля, сообщила «АиФ-Челябинск» пресс-секретарь министра культуры Челябинской области Виктория Олиферчук.
«Участие в акции примут 845 библиотек Южного Урала. Мероприятия пройдут 20 и 21 апреля. В Челябинске марафон начнется в 16 часов в областной детской библиотеке. Публичная и юношеская библиотеки продлили часы работы, и будут работать до девяти вечера», — уточнила замминистра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.
В библиотеках пройдут поэтические чтения, круглые столы и мастер-классы, книжные ярмарки и встречи с писателями.
Например, в публичной библиотеке будет работать площадка «Книжный СВОП». Это интеллектуальная вечеринка, во время которой люди обмениваются книгами, но в отличие от уже известного буккроссинга, участники должны рассказать, почему по их мнению необходимо прочитать именно эту книгу, что в ней интересного, что можно узнать полезного. Читателей пустят внутрь самого большого книгохранилища области, которое находится в публичной библиотеке.
Областная библиотека имени Маяковского удивит посетителей экспериментами с холодом, мыльными пузырями, проведёт квесты и викторины.
В центральной библиотеке имени Пушкина презентуют новый клип от авторов нашумевшего видео «Пушкин — Библиотека, например». Фанаты произведений Терри Пратчетта смогут проверить, насколько хорошо они знают Плоский мир.
А начнутся мероприятия традиционного фестиваля чтения «Библионочь» с «Библиосумерек» в детских библиотеках.
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