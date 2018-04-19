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В библиотеке №245 района Щукино появится новое арт-пространство
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В библиотеке №245 района Щукино появится новое арт-пространство 

Управа района Щукино 2 часа назад
Фото: Управа района Щукино
В библиотеке № 245 Щукина организуют арт-пространство в рамках проекта «Библиотека самореализации».
— Арт-пространство будет включать в себя зоны печатного фонда, информационных технологий, лекторскую, сценическую, зону общения участников литературных объединений и шахматную гостиную — рассказала начальник отдела маркетинга и рекламы ЦБС СЗАО Татьяна Иванова.
Открытие проекта состоится 26 апреля. Посетители увидят музыкальное приветствие в исполнении студентов Московского института музыки имени А. Г. Шнитке, станут участниками интеллектуальной игры «Что? Где? Когда» и мастер-класса по сборке кубика Рубика, сделают «Гимнастику ума» и пройдут квесты в музее Шерлока Холмса.
Начало в 16.00 по адресу: ул. Берзарина, дом 6, корпус 1. Вход свободный. (ео)
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