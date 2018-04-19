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В Опочке 6-7 июля пройдёт международный культурно-исторический фестиваль «Река Великая»
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В Опочке 6-7 июля пройдёт международный культурно-исторический фестиваль «Река Великая» 

Псковская губерния 2 часа назад
В Опочке 6-7 июля продёт ежегодный международный фестиваль «Река Великая»: как сообщает Центр поддержки предринимательства Псковской области, он направлен на возрождение и дальнейшее развитие культурных и исторических традиций Северо-западного региона России. Тема фестиваля в этом году — «Традиционная праздничная культура»Деловая часть фестиваля включает в себя круглый стол, рабочие встречи делегаций-участников по обмену опытом и установлению новых контактов. В «разливательной» части — тематические презентации, мастер-классы народных умельцев, выставки-продажи изделий народных ремесел, ярмарка «Город мастеров», дегустация блюд национальной кухни, анимационные программы для детей, театрализованные представления, спортивные соревнования, концертные программы с участим артистов из Белоруссии и Латвии. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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