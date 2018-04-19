Посол Беларуси в РФ призвал развивать товарооборот двух стран

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества. Особое внимание было уделено расширению торгово-экономического сотрудничества Республики Беларусь с Российской Федерацией в области сельского хозяйства, развитию агропромышленных комплексов двух стран и укреплению продовольственной безопасности Союзного государства.

Товарооборот между Россией и Беларусью в 2017 году превысил 30 миллиардов долларов​​​. «Это не предел наших возможностей. Мы должны ставить планку выше и стремиться к лучшему. Есть все возможно, предпосылки. Тем более мы активно развиваем не простой товарообмен, а торговлю развиваем, и совместные операционные проекты — и в сфере промышленности, и в сфере сельского хозяйства, в сфере высоких технологий, по ряду других направлений», — передает "Интерфакс" слова Петришенко.

Говоря о межпарламентском сотрудничестве Беларуси и России, участники встречи выразили удовлетворение существующим уровнем взаимодействия. В качестве примера действенного инструмента по развитию двустороннего сотрудничества были названы Форумы регионов Беларуси и России, которые проводятся под эгидой верхних палат парламентов и с участием глав государств.

Также было подчеркнуто, что конструктивный межпарламентский диалог является весомым вкладом в поддержание позитивного характера белорусско-российских отношений в целом.