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Посол Беларуси в РФ призвал развивать товарооборот двух стран
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Болгария: спасибо России, но...

Посол Беларуси в РФ призвал развивать товарооборот двух стран 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
19 апреля состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Российской Федерации Игоря Петришенко с первым заместителем председателя Совета Федерации России Николаем Федоровым. Об этом сообщается на сайте Посольства.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества. Особое внимание было уделено расширению торгово-экономического сотрудничества Республики Беларусь с Российской Федерацией в области сельского хозяйства, развитию агропромышленных комплексов двух стран и укреплению продовольственной безопасности Союзного государства.
Товарооборот между Россией и Беларусью в 2017 году превысил 30 миллиардов долларов​​​. «Это не предел наших возможностей. Мы должны ставить планку выше и стремиться к лучшему. Есть все возможно, предпосылки. Тем более мы активно развиваем не простой товарообмен, а торговлю развиваем, и совместные операционные проекты — и в сфере промышленности, и в сфере сельского хозяйства, в сфере высоких технологий, по ряду других направлений», — передает "Интерфакс" слова Петришенко.
Говоря о межпарламентском сотрудничестве Беларуси и России, участники встречи выразили удовлетворение существующим уровнем взаимодействия. В качестве примера действенного инструмента по развитию двустороннего сотрудничества были названы Форумы регионов Беларуси и России, которые проводятся под эгидой верхних палат парламентов и с участием глав государств.
Также было подчеркнуто, что конструктивный межпарламентский диалог является весомым вкладом в поддержание позитивного характера белорусско-российских отношений в целом.
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