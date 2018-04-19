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СМИ: полиция не будет задерживать мирных протестующих в день свадьбы принца Гарри
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СМИ: полиция не будет задерживать мирных протестующих в день свадьбы принца Гарри 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 19 апреля. Британские полицейские не будут препятствовать проведению протестов в день королевской свадьбы, если они пройдут мирно и не будут угрожать безопасности общественности. Об этом сообщила газета Evening Standard.
"Каждый имеет право выражать свое мнение спокойно, но к тем, чье поведение будет признано агрессивным, будут применены жесткие, но соразмерные меры", — приводит издание ответ полиции на письмо главы антимонархической организации Republic Грэма Смита. По сообщению газеты, Смит обратился к начальнику полиции долины Темзы, которая обеспечивает безопасность во время королевских мероприятий в Виндзоре, чтобы подтвердить разрешение на мирные акции. «Наша организация ничего не планирует в день свадьбы, но мы знаем, что кто-то захочет прийти и выразить свою позицию, поэтому хотим убедиться, что это согласовано», — заявил Смит.
Ранее призывы к протестам уже звучали после распоряжения лидера отделения Консервативной партии округов Виндзор и Мейденхед Саймона Дадли убрать с улиц бездомных и попрошаек перед свадьбой Гарри и Меган.
В день свадебной церемонии в городе Винздор будут установлены бетонные блоки против автомобилей, камеры видеонаблюдения, считывающие в том числе номера машин, металлические ограждения и сканирующие рамки для проверки съезжающихся со всего Соединенного Королевства гостей.
Всего в операции сил безопасности будут задействованы 4,2 тыс. полицейских, а также армейские подразделения. Ее стоимость оценивается в £30 млн (почти $37 млн).
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