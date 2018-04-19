Катырин назвал сроки восстановления экономики РФ после санкций

Российские миллиардеры, по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, только за первый день после введения санкций потеряли 15 миллиардов долларов. На торговой сессии курсы акций крупнейших компаний тогда резко рухнули, но им удастся вернуть потерянное, полагает Сергей Катырин.

"Я думаю, часть, конечно, отыграется на рынке акций, это несомненно. Сейчас главное — найти возможности наладить сбыт продукции, который заблокировали, в первую очередь внутри страны, и второе — это, конечно, искать партнеров на других рынках", — сообщил он.