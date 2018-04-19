Катырин назвал сроки восстановления экономики РФ после санкций 

Российской экономике после введения санкций потребуется для восстановления 1-1,5 года. Об этом заявил "Российской газете" президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин на IV Ялтинском международном экономическом форуме.
Российские миллиардеры, по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, только за первый день после введения санкций потеряли 15 миллиардов долларов. На торговой сессии курсы акций крупнейших компаний тогда резко рухнули, но им удастся вернуть потерянное, полагает Сергей Катырин.
"Я думаю, часть, конечно, отыграется на рынке акций, это несомненно. Сейчас главное — найти возможности наладить сбыт продукции, который заблокировали, в первую очередь внутри страны, и второе — это, конечно, искать партнеров на других рынках", — сообщил он.
Политику, проводимую в отношении России, Сергей Катырин назвал «нездоровой конкуренцией» и напомнил о потенциале развития на тех рынках, которые сейчас открыты для сотрудничества с российскими компаниями. «Рынков у нас достаточно много, которые для нас никто не закрывал, это Китай, Латинская Америка, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, которые бурно развиваются в экономическом плане», — резюмировал глава ТПП.