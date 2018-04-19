Эксперты обсудили влияние санкций на экономику России 

В приветственной телеграмме Владимир Путин отметил, что «форум даст старт новым проектам в высокотехнологических отраслях экономики, в сфере культуры, экологии, туризма, строительства». Президент подчеркнул, что в Ялте встретятся представители политических кругов, бизнеса и общественных организаций из разных стран.
В этом году на форум в Ялту приехали делегации из 71 страны, среди которых Германия, Австрия, Сирия. Многие зарубежные гости выступили за отмену санкций.
С определенными сложностями, в частности со сбытом продукции, столкнулись из-за санкций и российские компании, на восстановление им потребуется 1-1,5 года, считает президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. На рынке акций ситуация может стабилизироваться быстрее. «Рынков у нас достаточно много, которые для нас никто не закрывал, это Китай, Латинская Америка, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, которые бурно развиваются в экономическом плане», — резюмировал глава ТПП.
Евпатория войдет в проект «Умный город», его партнерами станут австрийцы
Финансовая система России от введения санкций не пострадала. «Банки работают вполне стабильно и уверенно», — рассказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он заявил, что клиенты банков не почувствуют новых санкций, если те будут введены. И подчеркнул, что наши банки стали активно кредитовать бизнес, чего не наблюдалось еще пару лет назад.
За отмену антироссийских санкций на форуме выступили представители Германии и Австрии. Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер и вице-мэр австрийского города Линц Детлеф Виммер намерены добиваться отмены санкционной политики в отношении России и Крыма. А вице-мэр австрийского города Линц Детлеф Виммер выразил надежду, что другие страны возьмут пример с Австрии, которая не поддержала высылку российских дипломатов. «Если многие страны и регионы последуют нашему примеру и шаг за шагом будут менять жесткую санкционную линию, мы многое можем сделать друг для друга хорошего», — сказал он.
Россия остается открытым для иностранцев государством. Изменится в скором времени и качество жизни в российских городах, в том числе и курортных. Сейчас только Москва может считаться городом, удобным для проживания, это катастрофическая ситуация", — отметил замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. Ведомство запустило проект «Умный город», в который уже вошли пять городов: Елабуга, Ижевск и Сарапул, Сосновый Бор и Новоуральск. Андрей Чибис предложил включить в список «пилотных» городов Евпаторию. И отметил, что проект будет важен, так как в этот город на отдых приезжает большое количество детей. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поддержал идею. Партнером Минстроя в программе «Умный город» в Евпатории согласился стать Австрийский институт структурного развития.