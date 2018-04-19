Жители района Аэропорт на субботнике наведут порядок в сквере у кинотеатра «Баку»

В ходе очередного субботника, который пройдет в столице 21 апреля, жители района Аэропорт совместно с коммунальщиками наведут порядок в сквере на улице Самеда Вургуна. Об этом сообщили в управе района.

— Помимо сквера у кинотеатра «Баку» работы предстоит провести во всех без исключения дворах. Мы призываем жителей района помочь в этом, — заявил представитель отдела ЖКХ и благоустройства управы.

Работы в сквере начнутся в 9.00. Адрес: ул. Самеда Вургуна, д. 5. Весь необходимый инвентарь для уборки можно будет получить на месте. (мю)