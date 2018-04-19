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Хорошевская межрайонная прокуратура защитила права ребенка на получение пенсии по инвалидности
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Хорошевская межрайонная прокуратура защитила права ребенка на получение пенсии по инвалидности 

Управа района Хорошево-Мневники 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Хорошевская межрайонная прокуратура провела проверку в территориальном отделении Главного Управления ПФР № 9 по Москве и Московской области.
Установлено, что мать пятилетнего ребенка-инвалида обратилась в территориальное отделение Управления с заявлением о назначении ребенку пенсии по инвалидности, представив необходимые документы, в том числе подтверждающие регистрацию по месту пребывания на территории Российской Федерации. Решением комиссии в назначении пенсии по инвалидности несовершеннолетней отказано, поскольку заявитель представил свидетельство о регистрации по месту пребывания несовершеннолетней, а не по месту жительства.
— Согласно статье 20 Гражданского кодекса Российской Федерации местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, признается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов. Отсутствие регистрации по месту жительства не может ограничивать право ребенка-инвалида на получение пенсии по инвалидности, — отметили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
Хорошевский межрайонный прокурор обратился в Хорошевский районный суд с исковым заявлением обязать ГУ ПФР № 9 по Москве и Московской области назначить и выплатить пенсию по инвалидности ребенку-инвалиду.
Решением Хорошевского районного суда заявленные требования удовлетворены в полном объеме, права ребенка-инвалида на получение пенсии восстановлены. (ео)
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