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Европейский бизнес предупредил ЕС о негативных последствиях санкций США против России
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Европейский бизнес предупредил ЕС о негативных последствиях санкций США против России 

Rambler News Service 2 часа назад
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), представляющая интересы иностранных инвесторов в России, выразила обеспокоенность возможными негативными последствиями введения новых санкций США в отношении ряда российских физических и юридических лиц, говорится в сообщении ассоциации.
«Ассоциация европейского бизнеса проинформировала руководство Европейского союза о своей озабоченности, вызванной санкционной политикой США, жертвами которой могут стать европейские компании, ведущие бизнес в России и с Россией. AEB приветствует действия ЕС, а также его отдельных государств-членов, направленные на минимизацию последствий принятых Соединенными Штатами мер. Ассоциация призывает все стороны прекратить дальнейшую эскалацию напряженности и существенно снизить негативное влияние политики на международную деловую среду», — говорится в сообщении АЕБ.
6 апреля США ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. В их числе: бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, а также компании En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», «Рособоронэкспорт», UC Rusal, группа «Ренова».
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