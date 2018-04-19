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В детском парке Серебряного бора пройдет субботник
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В детском парке Серебряного бора пройдет субботник 

Управа района Хорошево-Мневники 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В детском парке Серебряного бора в субботу, 21 апреля, проведут субботник под девизом «Освободи цветы». Об этом сообщается в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».
— Это традиционный апрельский субботник, который объединяет горожан для того, чтобы сделать свой город чище. В ходе субботника особое внимание будет уделено первоцветам, которые встречаются в Серебряном бору, и проблеме мусора, из-за которого этих цветов может стать намного меньше. Одеться необходимо по погоде, так как мероприятие будет проходить на улице, — отметили в пресс-службе.
Начало в 10.00. Место встречи: вход в Серебряный бор возле троллейбусного круга. (ео)
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