В детском парке Серебряного бора пройдет субботник

В детском парке Серебряного бора в субботу, 21 апреля, проведут субботник под девизом «Освободи цветы». Об этом сообщается в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».

— Это традиционный апрельский субботник, который объединяет горожан для того, чтобы сделать свой город чище. В ходе субботника особое внимание будет уделено первоцветам, которые встречаются в Серебряном бору, и проблеме мусора, из-за которого этих цветов может стать намного меньше. Одеться необходимо по погоде, так как мероприятие будет проходить на улице, — отметили в пресс-службе.

Начало в 10.00. Место встречи: вход в Серебряный бор возле троллейбусного круга. (ео)