Четверть тонны нефтепродуктов собрали с поверхности Волги в районе Нижнего Новгорода

Нефтяные пятна на поверхности воды в районе Борского моста нижегородцы заметили 1 апреля. Сигнал вызвал экстренную реакцию чиновников, а глава города Владимир Панов распорядился выделить на ликвидацию разлива 4,5 миллиона рублей из резервного фонда.

— Плёнка на поверхности воды — это определённо нефтепродукты, но определить их объём очень сложно. Они ежедневно текут в Волгу, и если не предпринять срочных мер, то эти пятна увидят все гости Нижнего Новгорода, — отметил Владислав Иванов

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Наталья Мочалина подчеркнула, что в качестве источника финансирования Минэкологии надеется привлечь федеральные средства.

— Начиная с 6 апреля, с поверхности Волги в районе Нижнего Новгорода собрано около 250 кг нефтепродуктов. Заградительные боны были установлены на выходе из водоотводного канала Сормовской ТЭЦ, концентрация нефти в котором превышена в семь раз, — заявил директор МКУ «Управление ГОЧС г. Нижнего Новгорода» Сергей Гашков.

По мнению заслуженного эколога России Клары Романовой, массовое попадание нефти в Волгу связано с изменением гидрогеологического режима, вызванного новой многоэтажной застройкой Бурнаковкого микрорайона.