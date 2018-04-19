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Жителям Черемушек рассказали о праздничной программе в День Победы
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Жителям Черемушек рассказали о праздничной программе в День Победы 

Мои Черемушки 55 минут назад
Фото: Мои Черемушки
В центре творчества, досуга и спорта «Хорошее настроение» состоялась традиционная встреча жителей с исполняющим обязанности главы управы Лидией Заец. На этот раз с москвичами обсудили программу праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне.
С докладом по теме выступила заместитель главы управы по работе с населением Ольга Шлейн. Так, по словам Ольги Шлейн, в рамках празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории района Черемушки будут проведены 13 мероприятий социально-значимой, досуговой, спортивной и культурно-массовой направленности.
Центральное мероприятие пройдет 9 мая в парке 70-летия Победы в 12:00. Кроме этого, в сквере гвардии полковника Ерастова в этот день в 11:00 будет проведен традиционный митинг-реквием с возложением цветов, а на внутридворовых спортивных площадках пройдут соревнования, турниры, мастер-классы, спортивные игры и массовые спортивные праздники.
Заместитель главы управы добавила, что в дни празднования для обеспечения безопасности будет задействован весь личный состав, для работы на местах проведения массовых мероприятий планируется использовать металлоискатели. Участковым инспекторам поставлена задача по отработке жилого фонда по выявлению лиц, проживающих незаконно, а также осуществлять проверку чердаков и подвалов.
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