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В школе «Кузьминки» прошли «Исторические чтения»
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В школе «Кузьминки» прошли «Исторические чтения» 

Управа района Кузьминки 57 минут назад
Фото: Управа района Кузьминки
В среду, 18 апреля, в школе «Кузьминки» проходит межрайонный этап традиционного конкурса «Исторические чтения», посвященный 205-й годовщине Отечественной войны 1812-го года.
Неотъемлемой частью «Исторических чтений» является воспитание нравственных и патриотических чувств, а также формирование чувства уважения к историческому прошлому своей Родины. В этом году в конкурсе представлены три номинации: «Конкурс видеороликов», «Исследовательский проект» и «Конкурс чтецов». Итоги мероприятия будут подведены по окончании конкурсного дня. (вт)
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