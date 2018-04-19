В школе «Кузьминки» прошли «Исторические чтения»

В среду, 18 апреля, в школе «Кузьминки» проходит межрайонный этап традиционного конкурса «Исторические чтения», посвященный 205-й годовщине Отечественной войны 1812-го года.

Неотъемлемой частью «Исторических чтений» является воспитание нравственных и патриотических чувств, а также формирование чувства уважения к историческому прошлому своей Родины. В этом году в конкурсе представлены три номинации: «Конкурс видеороликов», «Исследовательский проект» и «Конкурс чтецов». Итоги мероприятия будут подведены по окончании конкурсного дня. (вт)