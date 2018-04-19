Американские компании пытаются найти замену попавшему под санкции «Русалу»

Американские клиенты «Русала» пытаются найти замену металлу алюминиевой компании, после того как введенные против нее санкции США спровоцировали рост цен на металл до максимума за семь лет, пишет агентство Reuters со ссылкой на компании и аналитиков сектора.

Согласно подсчетам Morgan Stanley , на «Русал» пришлось примерно 9% импорта алюминия в США в 2017 году. Alcoa Corp сообщила в среду, что «сохраняется значительная неопределенность в отношении глобальной цепи поставок», что отчасти связано с санкциями. Компания перестанет закупать бокситы у «Русала», чтобы соблюдать санкции, сообщило руководство Alcoa в ходе конференц-звонка.

По данным американского производителя алюминиевого проката Novelis Corp, сейчас на металл «Русала» приходится около 3% закупок компании для азиатского подразделения и компании придется внести изменения в эти поставки.

«Нам придется внести изменения в поставки для азиатского подразделения, и совместно с поставщиками мы пытаемся найти варианты, чтобы оставаться уверенными в наличии достаточных ресурсов для удовлетворения требований наших клиентов», — сообщила Novelis.

Санкции вступили в силу с момента принятия, но у компаний есть время до 7 мая, чтобы прекратить операции с «Русалом» и до 5 июня — чтобы расторгнуть существующие долгосрочные контракты с производителем алюминия.

Цены на алюминий на LME выросли на 25% с момента объявления о санкциях 6 апреля.