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Разработан законопроект о стратегическом планировании в Ярославской области
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Разработан законопроект о стратегическом планировании в Ярославской области 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
19 апреля на заседании комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Ярославской областной Думы заместитель директора департамента экономики и стратегического планирования Ольга Новикова представила проект закона «О стратегическом планировании в Ярославской области».
— Законопроект устанавливает порядок осуществления стратегического планирования в процессе целеполагания, прогнозирования и программирования социально-экономического развития области, а также мониторинга и контроля документов, — отметила Ольга Новикова.
В числе участников стратегического планирования обозначены Ярославская областная Дума, губернатор, Правительство и органы исполнительной власти региона, Контрольно-счетная палата Ярославской области, органы местного самоуправления, а также организации — в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Прописаны их полномочия, определяется перечень документов стратегического планирования.
24 апреля на заседании Ярославской областной Думы состоится окончательное рассмотрение проекта.
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