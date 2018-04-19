Разработан законопроект о стратегическом планировании в Ярославской области

19 апреля на заседании комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Ярославской областной Думы заместитель директора департамента экономики и стратегического планирования Ольга Новикова представила проект закона «О стратегическом планировании в Ярославской области».

— Законопроект устанавливает порядок осуществления стратегического планирования в процессе целеполагания, прогнозирования и программирования социально-экономического развития области, а также мониторинга и контроля документов, — отметила Ольга Новикова.

В числе участников стратегического планирования обозначены Ярославская областная Дума, губернатор, Правительство и органы исполнительной власти региона, Контрольно-счетная палата Ярославской области , органы местного самоуправления, а также организации — в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Прописаны их полномочия, определяется перечень документов стратегического планирования.

24 апреля на заседании Ярославской областной Думы состоится окончательное рассмотрение проекта.