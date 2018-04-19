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В СГЮА проходит Международный фестиваль саратовской юридической науки
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В СГЮА проходит Международный фестиваль саратовской юридической науки 

АиФ 57 минут назад
Фото: АиФ
В Саратовской государственной юридической академии состоялось торжественное открытие III Международного фестиваля саратовской юридической науки, приуроченного к 25-летию Конституции РФ, участниками фестиваля стали более 2000 тысяч человек изо всех регионов России и зарубежных стран (Беларусь, Казахстан, Киргизия и Украина), из которых около 300 — иногородние и иностранные участники, а с докладами на самые актуальные темы юридической науки в течение двух дней выступят более 1300 исследователей, сообщили в пресс-службе ВУЗа.
Фестиваль саратовской юридической науки — одно из самых масштабных научных мероприятий академии и региона в целом. Третий год подряд СГЮА приглашает неравнодушную к науке молодежь принять участие в обсуждении современных юридических проблем.
На пленарном заседании с приветственным словом от имени ректора СГЮА, профессора, депутата Саратовской областной думы Сергея Суровова выступил проректор по научной работе Евгений Вавилин, который поздравил гостей и участников со стартом фестиваля и пожелал плодотворной научной работы и успехов в исследовательской деятельности. «Сегодня на научных площадках вы сможете апробировать свои исследовательские мысли и идеи, подискутировать с коллегами, обсудить самые злободневные научные проблемы, сформировать актуальные предложения для законодателей и правоприменителей, а также внести свой вклад в фундаментальную науку», — отметил Евгений Вавилин.
Кроме того, на открытии фестиваля выступил председатель Общественной палаты Саратовской области, заслуженный юрист РФ, директор Института законотворчества СГЮА Александр Ландо, который отметил особую роль и бесценный вклад ученых академии в создание проекта Конституции РФ и развитие современного российского законодательства.
Помимо представителей ведущих юридических школ России, в работе фестиваля приняли участие сотрудники органов прокуратуры, суда, таможни, налоговых органов и другие юристы-практики, которые поделились своим опытом и рассказали участникам об основных аспектах и специфике работы по юридическим специальностям.
Для второго дня фестиваля, 20 апреля, организаторы запланировали проведение мастер-классов, круглых столов, интеллектуальных игр и других научно-образовательных мероприятий. В рамках фестиваля все участники и гости смогут не только выступить с научными докладами, но и обсудить проблемы современного законодательства, а также предложить свои эффективные идеи по его реформированию.
По итогам работы конференции будет издан сборник научных трудов.
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