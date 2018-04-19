На радиостанциях «Россия-Калининград» и «Маяк» стартовал новый проект под названием «Девчонки 41-о…»

Это цикл программ, приуроченных к празднованию 73-й годовщины Великой Победы. По задумке автора Татьяны Понаморенко, молодые девушки будут читать воспоминания своих ровесниц. Тех, кто летом 41-о со школьной скамьи отправился на войну.

Текст участницы проекта получают за мгновения до выхода в эфир, чтобы эмоции и интонация были максимально искренними, а не специально подготовленными и отрепетированными. К проекту присоединились сотрудники ГТРК «Калининград», а так же старшеклассницы 21 школы и студентки финансово-юридической академии.