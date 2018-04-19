Жителей Екатеринбурга привьют от всех инфекций, которые могут привезти гости ЧМ-2018

Работники госсферы Екатеринбурга должны будут пройти внеплановую вакцинацию. По информации «URA.RU», такие приказы получили руководители бюджетных учреждений уральской столицы.

В приказах говорится, что прививки являются обязательными и игнорирующие приказ могут быть отстранены от работы на время проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года. В администрации Екатеринбурга сказали, что не являются инициаторами данного приказа.

«Есть постановление главного санитарного врача Свердловской области , выпущенное ещё осенью 2017 года. Касается оно не только бюджетной сферы, но всего населения города. Прививки нужно делать не «все-все», а лишь те, что требуются в рамках национального календаря прививок», — пояснил пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов.