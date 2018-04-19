Жителей Екатеринбурга привьют от всех инфекций, которые могут привезти гости ЧМ-2018 

Работники госсферы Екатеринбурга должны будут пройти внеплановую вакцинацию. По информации «URA.RU», такие приказы получили руководители бюджетных учреждений уральской столицы.
В приказах говорится, что прививки являются обязательными и игнорирующие приказ могут быть отстранены от работы на время проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года. В администрации Екатеринбурга сказали, что не являются инициаторами данного приказа.
«Есть постановление главного санитарного врача Свердловской области, выпущенное ещё осенью 2017 года. Касается оно не только бюджетной сферы, но всего населения города. Прививки нужно делать не «все-все», а лишь те, что требуются в рамках национального календаря прививок», — пояснил пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов.
В Роспотребнадзоре уточнили, кого намерены прививать. «В связи с чемпионатом мира работники объектов, которые будут задействованы в обслуживании ЧМ и находятся в зоне Центрального стадиона и в определённом радиусе от него, должны пройти подчищающую иммунизацию. Это иммунизация, которая проводится вне календаря профилактических прививок. Делается это, чтобы наши жители не являлись источником инфекций для гостей, и гости, которые приедут к нам из разных стран, не являлись бы угрозой для жителей региона. Под это распоряжение попадают работники самых разных сфер — транспортной, образовательной, сферы питания, сервисного обслуживания и ЖКХ», — пояснила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анна Ожиганова.