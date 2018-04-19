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Богданов обсудил с министром просвещения Палестины развитие отношений стран
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Богданов обсудил с министром просвещения Палестины развитие отношений стран 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил в четверг с находящимся с визитом в Москве министром просвещения и высшего образования Палестины Сабри Сайдамом дальнейшее развитие российско-палестинских отношений, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
"В ходе беседы, в которой участвовал также посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль, был проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным аспектам дальнейшего развития российско-палестинских отношений с акцентом на расширение гуманитарного сотрудничества, включая подготовку палестинских национальных кадров в российских вузах", — сообщили в российском МИД.
На встрече затрагивалась также задача восстановления палестинского национального единства, в том числе как необходимой предпосылки палестино-израильского урегулирования на известной международно-правовой основе.
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