Богданов обсудил с министром просвещения Палестины развитие отношений стран

"В ходе беседы, в которой участвовал также посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль , был проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным аспектам дальнейшего развития российско-палестинских отношений с акцентом на расширение гуманитарного сотрудничества, включая подготовку палестинских национальных кадров в российских вузах", — сообщили в российском МИД.

На встрече затрагивалась также задача восстановления палестинского национального единства, в том числе как необходимой предпосылки палестино-израильского урегулирования на известной международно-правовой основе.