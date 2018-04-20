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Московский планетарий устроит «небесные» романтические свидания
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Московский планетарий устроит «небесные» романтические свидания 

Старое Крюково 26 минут назад
Фото: Старое Крюково
С 1 мая в Московском планетарии стартует программа романтических свиданий в Парке неба.
По сообщению пресс-службы учреждения, лучший экскурсовод проведет влюбленные пары по Парку неба, где собраны древние астрономические инструменты, а затем поможет провести наблюдения в телескоп Большой обсерватории. «Неразлучные романтики смогут рассмотреть в телескоп кратеры и моря на Луне, двойные звезды, видимые планеты Солнечной системы», — говорится в сообщении.
К сведению горожан, программа романтических свиданий в Парке неба проводится только для двоих после закрытия планетария.
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