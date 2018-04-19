В центре экологии пройдет праздник, посвященный Международному дню Земли

В Московском детско-юношеском центре экологии, краеведения и туризма 21 апреля отметят Международный день Земли.

На праздник прийти могут все желающие. Адрес проведения мероприятия: ул. Одесская, д. 12а,

С 11:00 до 14:00 проведут квест «День Земли», где надо определить животного по следам его жизнедеятельности, узнать растение по окаменелости. Всех участники квеста получат «живой» подарок.

С 11 до 15.00 будет проводится акция по сбору макулатуры «PaperDay». Также в конференц-зале состоится церемония награждения победителей фотоконкурса «Природа зимнего города» и конкурса творческих эссе на тему «Как и зачем я провел час в темноте. Earth Hour».