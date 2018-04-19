Три новых медцентра построят в Сыктывкаре для обновления инфраструктуры

СЫКТЫВКАР , 19 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева /. Инфекционная больница, а также новый перинатальный и реабилитационный центры появятся в ближайшие годы в Сыктывкаре. Об этом сообщил в четверг глава Коми Сергей Гапликов в докладе региональному Госсовету.

"Правительство республики ведет работу по корректировке проектно-сметной документации на строительство республиканской инфекционной больницы. В свою очередь правительство России по нашему обращению включило объект в адресную инфекционную программу, и в 2018 году из федерального бюджета выделено 200 млн рублей на начало строительства, в бюджете республики также заложены эти средства (возведение объекта оценивается примерно в 2 млрд рублей). Так что в ближайшие годы в Сыктывкаре появится новый медицинский центр по борьбе с инфекционными заболеваниями, оснащенный передовым лабораторным оборудованием", — сказал Гапликов.

Он подчеркнул, что правительству региона необходимо теперь исполнить обязательства и перед федеральным центром, и перед жителями региона и построить современную инфекционную больницу, «разговоры о которой ведутся уже многие годы». Ранее сообщалось, что нынешняя больница 1960-х годов постройки, хотя и реконструировалась, но давно морально и физических устарела.

Кроме того, прорабатывается вопрос о строительстве нового перинатального и реабилитационного центров в Сыктывкаре. «Надо честно сказать, что материально-техническая база объектов в сфере охраны материнства и детства требует существенного обновления. Мы используем любые возможности и механизмы, в том числе государственно-частное партнерство. Эти центры (перинатальный и реабилитационный) будут отвечать самым современным стандартам оказания высокотехнологичной медпомощи в области охраны материнства и детства», — сказал Гапликов.

Помимо этого, к 100-летию Республики Коми , которое будет отмечаться в 2021 году, запланировано строительство и оснащение передовым оборудованием радиологического корпуса республиканского онкодиспансера. Это очень важная для региона задача, поскольку онкологические заболевания составляют в структуре смертности 18%, подчеркнул руководитель региона.

В целом, отметил он, уровень финансирования отрасли здравоохранения вырос с 2016 года на 19% с 20,5 млрд рублей до 24,4 млрд за счет увеличения доли финансирования из регионального бюджета на 14,5% до 6,3 млрд и бюджета ФОМС — на 22,2% до 17,6 млрд рублей.