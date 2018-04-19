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В Самаре на охрану Парада Победы выйдут 1500 полицейских
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В Самаре на охрану Парада Победы выйдут 1500 полицейских 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре введут режим повышенной антитеррористической безопасности в период с 28 апреля по 10 мая. Во время майских праздников правоохранители усилят свою работу.
Подразделения Росгвардии, ФСБ, ЧОПов и дружинников уделят особое внимание школам, учреждениям культуры и спорта.
— В майские праздники в Самаре пройдет 13 крупных мероприятий. Одно из них приурочили к Дню весны и труда, еще восемь — к дню Победы, — рассказали в самарской мэрии.
Также на май запланировали четыре спортивных общегородских мероприятия.
В Самаре пройдет всероссийская акция «Бессмертный полк». В День Победы, 9 мая, жители смогут почтить память героев минувшей войны, приняв участие в шествии.
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