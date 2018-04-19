В Самаре на охрану Парада Победы выйдут 1500 полицейских

Самаре введут режим повышенной антитеррористической безопасности в период с 28 апреля по 10 мая. Во время майских праздников правоохранители усилят свою работу.

Подразделения Росгвардии, ФСБ , ЧОПов и дружинников уделят особое внимание школам, учреждениям культуры и спорта.

— В майские праздники в Самаре пройдет 13 крупных мероприятий. Одно из них приурочили к Дню весны и труда, еще восемь — к дню Победы, — рассказали в самарской мэрии.

Также на май запланировали четыре спортивных общегородских мероприятия.

В Самаре пройдет всероссийская акция «Бессмертный полк». В День Победы, 9 мая, жители смогут почтить память героев минувшей войны, приняв участие в шествии.