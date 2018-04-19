Глава МИД Австрии Карин Кнайсль прибыла в Москву

Россию с двухдневным рабочим визитом прилетела федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. На 20 апреля у неё запланирована встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым . Это первый визит Кнайсль в Россию в статусе главы внешнеполитического ведомства, сообщили в российском МИД.

В условиях имеющегося напряжения в отношениях между Западом и Россией Австрия выступает за продолжение диалога и постепенное снятие санкций. Несмотря на американское давление на ЕС Вена стремится стать мостом между сторонами. Австрийские политики убеждены, что все конфликты необходимо решать мирным, дипломатическим путём.

«Особое внимание на предстоящих консультациях будет уделено торгово-экономическому сотрудничеству, — говорится в официальном заявлении МИД России. — Следуя в целом в фарватере «солидарной» политики ЕС по Украине , Австрия, тем не менее, относится к числу противников наращивания санкционного давления. Эту позицию разделяют все основные политические силы, общественные деятели и подавляющее большинство предпринимателей».

Принципиальная роль в поддержании набранного темпа диалога отводится сложившимся и востребованным форматам взаимодействия, в частности Смешанной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству, заседание которой пройдёт 14 мая в Москве , её отраслевым рабочим группам, а также Российско-Австрийскому деловому совету, очередная сессия которого состоится уже 5-6 июня в Вене.

В российском МИД отметили, что, несмотря на санкции и инспирируемые Западом с завидным постоянством провокационные истории, «представители деловых кругов не собираются сворачивать свой бизнес в России и не скрывают интерес к вопросам дальнейшей локализации производства в нашей стране».

По итогам 2017 года российско-австрийский товарооборот вырос на 40,5 процента по сравнению с предыдущим годом и составил 4,1 миллиарда долларов.

Экспорт России в Австрию увеличился на 78,9 процента до 1,9 миллиарда долларов, а импорт из Австрии — на 18,5 процента до 2,2 миллиарда долларов. Развивается инвестиционное сотрудничество.

Общий объём накопленных российских капиталовложений в экономике Австрии по итогам первого полугодия 2017 года составил 22,9 миллиарда долларов, австрийских в России — 4,7 миллиарда долларов.