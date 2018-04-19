Москва онлайн покажет лекцию Виктора Ерофеева о «несвоевременном» Тургеневе

21 апреля в рамках Всероссийской акции «Библионочь» в библиотеке-читальне имени Тургенева состоится беседа с писателем Виктором Ерофеевым . Тема встречи — «Я пришел к Тургеневу через „Отцов и детей“. Несвоевременный Тургенев». Беседа приурочена к 200-летию русского классика.

Мы знакомы с Иваном Тургеневым со школы. Но знаем ли мы его достаточно хорошо? Понимаем ли? Перечитываем ли в сознательном возрасте? Лекция познакомит слушателей с мало известными деталями биографии писателя, его творчеством, мыслями и идеалами.