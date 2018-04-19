Высокотехнологичное оборудование для защиты объектов особой важности будут выпускать в Дубне

Одному из старейших предприятий Дубны исполнилось 55 лет. Несмотря на впечатляющий возраст, компания «Дедал» продолжает развиваться. Она стала резидентом Особой экономической зоны «Дубна» и строит новый научно‐производственный корпус. Там будут выпускать высокотехнологичное оборудование для защиты объектов особой важности.

Уже закончена обшивка

административно-бытового

здания, завершены монолитные бетонные и кровельные работы. В перспективе —

научно-производственный

комплекс площадью 20 тысяч квадратных метров.

Контрольно-пропускной

пункт,

административно-бытовой

корпус, и вы видите, идет полным ходом стройка нашего промышленного здания. В ближайшее время мы начнем переезд на эту площадку, в конце года весь производственный комплекс «Дедал» переедет на новые площади. Это позволит дополнительно обеспечить рабочими местами порядка ста человек. Это лучше и городу, и нам. Я думаю, всем

— Игорь Сушков, генеральный директор компании «Дедал».

Уже готов

контрольно-пропускной

пункт. Турникеты и вся система безопасности — собственная разработка предприятия, которое будет здесь размещаться.

Вся система безопасности, которая будет на этой площадке — вся будет производства АО НПК «Дедал». Турникеты нашего собственного производства, система доступа, система периметровой охраны, система телевизионной охраны — это все производство «Дедал»

— Игорь Сушков.

Компания создает системы безопасности, в том числе, для объектов особой важности. Одна из флагманских разработок — уникальное боносетевое заграждение «Волга», не имеющее аналогов в России . Металлическая сеть располагается под водой и не пропускает ни пловцов, ни подводные лодки. Появление собственных площадей для компании означает возможность выпускать в два раза больше продукции.

«Дедал» исполнилось 55 лет. К этому событию в Особой экономической зоне состоялся масштабный форум на тему безопасности, куда приехали представители ведущих предприятий, работающих в этой сфере. Важность реализации проектов актуальных сегодня направлений отметили представители Министерства инвестиций и инноваций региона.

У нас есть система поддержки в министерстве инвестиций и инноваций — это гранты, которые мы выдаем на реализацию проектов, находящихся на ранней стадии. Большое внимание мы уделяем также кадровой работе, воспитанию молодежи, популяризации инновационной

научно-технической

деятельности. Чтобы в будущем у нас было как можно меньше специалистов, которые не соответствуют тем условиям, в которых мы сейчас живем

— Виктория Халимендик, заведующая отделом Министерства инвестиций и инноваций.

Компания «Дедал» и руководство Дубны уже заключили соглашение о намерениях. В наукограде общими усилиями планируют внедрить систему «Умный город».

Когда машина едет по дороге, за сто метров до ее появления фонари зажигаются. Она проехала — лампочки гаснут. Это,

во-первых, экономика — оптимизация затрат городского, чтобы потом можно было высвободившиеся деньги направить на развитие

социально-культурной

отрасли города. Это маленький пример того, чего сегодня было представлено этими компаниями. И я думаю, что в дальнейшем совместно отработаем и все-таки

создадим умный город на базе наукограда Дубна

Многие из сегодняшних участников конференции уже обозначили свое желание бесплатно, в пилотном режиме, внедрять свои разработки на территории Дубны. Что именно это будет — секрета пока не раскрывают.