В Турции 47 военных осудили пожизненно за участие в мятеже, сообщают СМИ

АНКАРА , 19 апр — РИА Новости . Суд Анкары приговорил 47 военнослужащих к пожизненному заключению за участие в попытке переворота в июле 2016 года, передает в четверг агентство Anadolu.

Отмечается, что 27 человек, в том числе два генерала, приговорены к пожизненному заключению «с отягчающими обстоятельствами», что предполагает более суровые условия содержания, а 20 — к обычному пожизненному заключению. Кроме того, 217 человек приговорены к лишению свободы сроком от 12 до 20 лет за «оказание поддержки в попытке изменения конституционного строя». Осужденные ранее служили в 58-й артиллерийской бригаде и Артиллерийско-ракетной школе в Анкаре.

Суд освободил 64 подозреваемых, включая 63 военнослужащих, которые также проходили по этому делу.