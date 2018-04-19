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В Турции 47 военных осудили пожизненно за участие в мятеже, сообщают СМИ
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В Турции 47 военных осудили пожизненно за участие в мятеже, сообщают СМИ 

РИА Новости 1 час назад
АНКАРА, 19 апр — РИА Новости. Суд Анкары приговорил 47 военнослужащих к пожизненному заключению за участие в попытке переворота в июле 2016 года, передает в четверг агентство Anadolu.
Отмечается, что 27 человек, в том числе два генерала, приговорены к пожизненному заключению «с отягчающими обстоятельствами», что предполагает более суровые условия содержания, а 20 — к обычному пожизненному заключению. Кроме того, 217 человек приговорены к лишению свободы сроком от 12 до 20 лет за «оказание поддержки в попытке изменения конституционного строя». Осужденные ранее служили в 58-й артиллерийской бригаде и Артиллерийско-ракетной школе в Анкаре.
Суд освободил 64 подозреваемых, включая 63 военнослужащих, которые также проходили по этому делу.
Власти Турции обвинили в причастности к попытке госпереворота в ночь на 16 июля 2016 года организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена Сам Гюлен заявил о своей непричастности и осудил мятеж, однако турецкие власти потребовали от США, где проживает оппозиционный проповедник, его экстрадиции. В Турции после мятежа были арестованы около 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 140 тысяч госслужащих.
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