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Глеб Никитин и Михаил Осеевский подпишут соглашение о сотрудничестве в реализации проекта «Умный регион»
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Глеб Никитин и Михаил Осеевский подпишут соглашение о сотрудничестве в реализации проекта «Умный регион» 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Глава Нижегородской области Глеб Никитин и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский подпишут соглашение о сотрудничестве в реализации проекта «Умный регион» 20 апреля.
«Умный регион» является одним из приоритетных направлений государственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Нижегородская область вошла в список 20 пилотных регионов по реализации данного проекта. На территориях, отобранных в качестве пилотов, будут внедряться как комплексные технологические решения, такие как централизованные городские информационные системы, так и точечные смарт-разработки, которые ежедневно делают комфортнее жизнь горожан (например, мобильные приложения для управляющих компаний).
Соглашение определяет условия взаимодействия сторон при решении приоритетных задач в следующих сферах: ЖКХ, формирование комфортной для граждан среды, создание инновационной городской инфраструктуры, цифровизация строительства и территориального планирования, развитие городских транспортных систем.
После подписания данного соглашения правительство Нижегородской области и «Ростелеком» планируют провести аудит существующего уровня развития информатизации региона, определить первоочередные направления в реализации соглашения.
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