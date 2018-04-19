Глеб Никитин и Михаил Осеевский подпишут соглашение о сотрудничестве в реализации проекта «Умный регион»

«Умный регион» является одним из приоритетных направлений государственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Нижегородская область вошла в список 20 пилотных регионов по реализации данного проекта. На территориях, отобранных в качестве пилотов, будут внедряться как комплексные технологические решения, такие как централизованные городские информационные системы, так и точечные смарт-разработки, которые ежедневно делают комфортнее жизнь горожан (например, мобильные приложения для управляющих компаний).

Соглашение определяет условия взаимодействия сторон при решении приоритетных задач в следующих сферах: ЖКХ, формирование комфортной для граждан среды, создание инновационной городской инфраструктуры, цифровизация строительства и территориального планирования, развитие городских транспортных систем.

После подписания данного соглашения правительство Нижегородской области и «Ростелеком» планируют провести аудит существующего уровня развития информатизации региона, определить первоочередные направления в реализации соглашения.