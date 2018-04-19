Ещё
Союз Адвокатов: Пора приводить в порядок хаос в Российском законодательстве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Союз Адвокатов: Пора приводить в порядок хаос в Российском законодательстве 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В России 20 апреля отмечается день донора. Во многих странах распространена практика донорства, в том числе в Европе, США, Канаде, Австралии. Согласно законам России, медики имеют право изымать органы погибших людей, если они сами или их родственники не возражали против этого.
Президент Союза Адвокатов России, Председатель Московского отделения Красного Креста Игорь Трунов на пресс-конференции НСН рассказал о практике регистрации доноров в других странах.
«Если брать, например Францию, где принята презумпция согласия. После широкой пропаганды донорства. В результате среди зарегистрированных жителей только 32% несогласных на донорство. В Росси же сегодня парадоксальная ситуация по всем направлениям. С одной стороны у нас презумпция согласия, а с другой закон о погребальном деле, с третье закон об охране граждан. Более того в хаосе находится и морально-этическая сторона закона. Сегодня даже, если вы напишите заявление, что не согласны на донорство и положите его себе в карман, то у врача нет права на личный досмотр. На каком основании он полезет к вам в карман. Мы давно уже говорим о посмертном донорстве, а пора уже приступать к конкретным обсуждениям», — рассказал председатель Московского отделения Красного Креста.
Напомним, что Минздрав России разработал законопроект, который будет регулировать донорство и трансплантацию с помощью, в том числе, Федерального регистра доноров органов.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Санкциям конец? ФРГ попросит освободить бизнес от ограничительных мер против РФ Большинство американцев поддерживают встречу Трампа и Путина Сельских старост узаконили
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый легальный бордель открывается в России143
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии288
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца81
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть39
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии18
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Не Кастро: Куба получила нового лидера
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:33
Найден виновник двойных списаний с карт
Компании Личный счет
00:54
Москва разоблачила атаку США на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение