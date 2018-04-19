Союз Адвокатов: Пора приводить в порядок хаос в Российском законодательстве 

В России 20 апреля отмечается день донора. Во многих странах распространена практика донорства, в том числе в Европе, США, Канаде, Австралии. Согласно законам России, медики имеют право изымать органы погибших людей, если они сами или их родственники не возражали против этого.
Президент Союза Адвокатов России, Председатель Московского отделения Красного Креста Игорь Трунов на пресс-конференции НСН рассказал о практике регистрации доноров в других странах.
«Если брать, например Францию, где принята презумпция согласия. После широкой пропаганды донорства. В результате среди зарегистрированных жителей только 32% несогласных на донорство. В Росси же сегодня парадоксальная ситуация по всем направлениям. С одной стороны у нас презумпция согласия, а с другой закон о погребальном деле, с третье закон об охране граждан. Более того в хаосе находится и морально-этическая сторона закона. Сегодня даже, если вы напишите заявление, что не согласны на донорство и положите его себе в карман, то у врача нет права на личный досмотр. На каком основании он полезет к вам в карман. Мы давно уже говорим о посмертном донорстве, а пора уже приступать к конкретным обсуждениям», — рассказал председатель Московского отделения Красного Креста.
Напомним, что Минздрав России разработал законопроект, который будет регулировать донорство и трансплантацию с помощью, в том числе, Федерального регистра доноров органов.