Долой санкции: Европейские и сирийские политики приехали в Крым 

Среди гостей Ялтинского форума — депутаты Европарламента, представители стран Европейского союза и Латинской Америки. Всего в мероприятии принимают участие представители 60 стран — почти три тысячи человек.
Точное количество политиков из стран ЕС пока неизвестно. Ранее организаторы форума анонсировали приезд большой делегации из Германии и Австрии, а также участие делегатов из Италии и Греции.
На форум также приехала большая делегация из Сирии — 70 человек.
На открытии форума выступил немецкий депутат Маркус Фронмайер, представляющий ультраправую партию «Альтернатива для Германии». По его словам в нынешнее трудное время конфликтов, очень важно обмениваться мнениями и позициями.
С речью также выступил также вице-мэр австрийского города Линц Детлеф Фиммер. Он призвал отказаться от санкций против России.