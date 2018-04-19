Ещё
Долой санкции: Европейские и сирийские политики приехали в Крым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Долой санкции: Европейские и сирийские политики приехали в Крым 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Среди гостей Ялтинского форума — депутаты Европарламента, представители стран Европейского союза и Латинской Америки. Всего в мероприятии принимают участие представители 60 стран — почти три тысячи человек.
Точное количество политиков из стран ЕС пока неизвестно. Ранее организаторы форума анонсировали приезд большой делегации из Германии и Австрии, а также участие делегатов из Италии и Греции.
На форум также приехала большая делегация из Сирии — 70 человек.
На открытии форума выступил немецкий депутат Маркус Фронмайер, представляющий ультраправую партию «Альтернатива для Германии». По его словам в нынешнее трудное время конфликтов, очень важно обмениваться мнениями и позициями.
С речью также выступил также вице-мэр австрийского города Линц Детлеф Фиммер. Он призвал отказаться от санкций против России.
Украинские СМИ напоминают, что согласно украинскому законодательству, в случае нарушения иностранцами правил пересечения админграницы с Крымом въезд на Украину им будет запрещен.
Украина.ру: последние новости
WSJ: Германия попросит США освободить ее от антироссийских санкций Немирные улицы мирных городов: почему воины АТО становятся фигурантами криминальной хроники Суд снял арест с «Укртелекома»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый легальный бордель открывается в России143
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии288
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца81
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть39
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии18
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Не Кастро: Куба получила нового лидера
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:33
Найден виновник двойных списаний с карт
Компании Личный счет
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение