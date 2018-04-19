Командиры магистралей. Кто управляет нефтепроводами

«Расслабляться нельзя»

НПС «Уральская» или, как говорят все в округе, «нефтеперекачка», появилась возле села Уральское в конце 50-х годов прошлого века. Село тогда называлось по-другому — Дряхлы. Так же назвали и только что построенную станцию. В 80-х село переименовали в Уральское.

Владимир Дуев о карьере нефтепроводчика тогда не думал. В юности он работал в Удмуртии на лесокомбинате. В Уральском жили его родители Максим Иванович и Анна Николаевна. Именно с них началась династия нефтепроводчиков Дуевых-Горбуновых, которую сегодня продолжают их сын, внуки. А всего в небольшом коллективе станции (90 человек) сегодня не меньше семи династий.

«Отец работал столяром в одном из цехов НПС, мать — в котельной машинистом, — вспоминает Владимир Дуев. — В начале 1980-х, когда на месте старой станции возводили новую, родители позвали меня к себе: «У нас тут большое строительство идёт. Давай приезжай!».

Так в 1984 году на НПС появился молодой слесарь по ремонту технологического оборудования. Потом Владимира Дуева назначили мастером, а затем и заместителем начальника НПС. Сегодня он — один из самых опытных работников АО «Транснефть — Прикамье» — возглавляет коллектив станции почти 10 лет. За активное участие в программах техперевооружения начальника НПС «Уральская» в 2017 году наградили Почетной грамотой министерства энергетики России

«Я пришел в «Транснефть» из другой отрасли, поэтому хорошо знаю, чем отличается стиль работы нефтепроводчиков, — говорит Владимир Максимович. — У нас совершенно другие требования — на несколько порядков выше. Казалось бы, задача поставлена простая — поддерживать давление в трубе на определённом уровне. Но, работая с «чёрным золотом», расслабляться нельзя. Мы каждый день имеем дело с топливом — взрывоопасным веществом. Ценой одной ошибки могут стать человеческие жизни».

«Вставай раньше, работай больше и качай нефть» — эта формула вызывает у Владимира Дуева лишь ироничную улыбку. «У нас работать интересно», — подчеркивает он. Безусловно, важен материальный интерес: стабильная зарплата, полный соцпакет. Молодой специалист может получить ссуду на строительство жилья, путевку в санаторий, большую часть стоимости которой оплачивает предприятие. Предложить такие условия работнику в наше время может далеко не каждое предприятие. Поэтому желающие трудиться на станции проходят строгий отбор. Важно не только образование, опыт, навыки, но и отсутствие вредных привычек, у кандидатов даже курение не приветствуется.

В последние годы «Уральская» обрела второе дыхание, повысилась её мощность. Можно сказать, с нуля, была построена новая насосная станция, установлено новое оборудование.

«И всё же самое интересное в нашей работе — не техника, а люди, их характеры, потенциал, который необходимо раскрыть, — говорит Владимир Дуев. — Хорошая компания — это та, которая работает отлично в любой ситуации, даже если руководителя нет на месте. Станция работает безотказно, без остановок, без аварий — всегда. Это в первую очередь заслуга коллектива».

По словам Владимира Дуева, секрет слаженной работы прост: каждый на своём месте, чётко исполняет свои задачи, отвечает за свой участок. Чтобы станция работала как часы, вовремя проводится техобслуживание, если необходимо — ремонт. Чтобы праздники и выходные, когда на работе только дежурный персонал, прошли без ЧП, наготове аварийная электростанция, аварийная техника — всё в полной боевой готовности.

Главный человек в смене

Дети Владимира Дуева Олеся и Александр пошли по стопам отца. Окончив Камский институт гуманитарных и инженерных технологий, пройдя переподготовку в Канашском транспортно-энергетическом техникуме, они начали работать на нефтеперекачивающей станции.

Александру Дуеву долго выбирать будущую профессию не пришлось. Перед глазами паренька, с детства неравнодушного к технике, был пример отца, мамы, вся жизнь которых была связана с работой на станции. Получив диплом инженера, Дуев-младший, как водится у нефтепроводчиков, начал карьеру с рабочей специальности — трудился трубопроводчиком линейной аварийно-эксплуатационной службы. Таков неписаный закон: после вуза нужно почувствовать профессию руками, только тогда придёт её настоящее понимание. Став мастером ремонтного участка, он показал себя хорошим организатором. Через два года перспективного молодого специалиста назначили начальником линейной аварийно-эксплуатационной службы, в марте 2018 года он стал заместителем начальника станции. На предприятии считают, что именно Александр станет в будущем достойным преемником отцу.

«На выбор дочери Олеси повлияла жена — она работала на станции оператором, — говорит Владимир Дуев. — Это самый главный человек в смене, у него особенно ответственные задачи».

Женщин среди персонала станции немного, нефтепроводчик, тем более оператор — больше мужская работа. Но Олеся Горбунова хорошо с ней справляется, в кресле оператора она на своём месте. По показаниям компьютеров контролирует перекачку нефти. Видит малейшие отклонения, которые могут возникнуть в работе, и тут же принимает необходимые меры, докладывает вышестоящему управляющему диспетчеру в Пермь . Работа многих программ, контролирующих технические процессы на станции, сегодня автоматизирована. Но если вдруг какая-то программа, что называется, «не прошла», оператор принимает меры, чтобы включили ручное управление.

Вместе с Олесей трудится её муж Андрей Горбунов . Он трубопроводчик самого высшего разряда линейной аварийно-эксплуатационной службы станции.

Лучше показать, чем рассказать

Династию нефтепроводчиков продолжит и племянник Владимира Максимовича — сейчас он учится в вузе. Эту специальность выбрали ещё три молодых человека — уроженцы села Уральское. Учатся они, можно сказать, без отрыва от производства. Приезжают в родное село на производственную практику, где вживую видят все процессы и получают ответы на все свои вопросы.

В семье Дуевых уже подрастает молодое поколение. Если сын Александра Дуева трехлетний Ярослав пока не знает, что такое «перекачка», то старший сын Горбуновых Никита через два года окончит школу и готовится связать свою жизнь с профессией нефтепроводчика. Сказалась не только семейная традиция, но и то внимание, с которым относятся к работникам отрасли односельчане.

Специалисты станции постоянно проводят в школе открытые уроки, на которых рассказывают о своем предприятии. Потом дети приходят на станцию, увидеть производство своими глазами, получить ответы на все свои вопросы. А их масса: сколько атмосфер давление в трубе, из чего сделаны эти самые трубы, и не опасно ли работать с нефтью? «Всегда лучше не рассказать, а показать, — считает начальник станции. — Мы проводим для ребят экскурсию по предприятию. Они видят, что вся работа идёт в закрытом цикле. Контроль ситуации, в том числе и экологической, идёт на станции круглосуточно. Приборы подтверждают: на нашем производстве нет вредных выбросов, на человека никакого негативного влияния нет».